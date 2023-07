Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Einsatzkräfte der Feuerwehren Sievershausen und Arpke verhindern schlimmeres: Wallbox brennt neben E-Auto in Garage.

Lehrte (ots)

Unsanft durch Rauchwarnmelder geweckt worden sind die Bewohner eines Einfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Straße in Sievershausen am heutigen Montagmorgen, 10. Juli 2023 um 4:02 Uhr. Ein Feuer war in der Garage ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Sievershausen und Arpke hatten das Feuer schnell im Griff und konnten einen ausgedehnten Brand verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Um 4:02 Uhr wurde der 4. Zug der Lehrter Stadtfeuerwehr, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Sievershausen und Arpke, in die John-F.-Kennedy-Straße in Sievershausen gerufen. Bei ihrer Ankunft schlug Rauch aus der Garage eines Einfamilienhauses worauf vorsorglich die Alarmstuf erhöht wurde. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass ein Anrücken der Hämelerwalder Einsatzkräfte nicht mehr nötig war: Flammen waren bei der Erkundung durch Sievershausens Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Thorsten Greve nicht zu erkennen. Da sich das Garagentor nicht öffnen ließ, wurde durch die Brandbekämpfer über eine Tür auf der Gebäuderückseite die Garage betreten. Mit zwei C-Rohren gingen sie im Innern der Garage gegen das Feuer vor, das schnell abgelöscht werden konnte. Anschließend konnte auch das Garagentor mechanisch geöffnet werden.

Es stellte sich heraus, dass aus bislang unbekannten Gründen eine von zwei Wallboxen, die gerade in Betrieb war, Feuer gefangen hatte und dadurch die benachbarte Wallbox wie auch im Umfeld gelagerte Gegenstände in Brand gesetzt hatte. Das Fahrzeug, welches in der Garage stand, konnte aus dieser gefahren werden und hat augenscheinlich keinen größeren Schaden genommen.

Die Feuerwehrkräfte kontrollierten nach Abschluss der Löscharbeiten noch einmal den Brandherd mit einer Wärmebildkamera. Auch wurde eine benachbarte Garage auf Brandschäden oder eine etwaige Ausbreitung kontrolliert. Gegen 5 Uhr konnte Einsatzleiter Thorsten Greve den Rückbau der Einsatzmittel anordnen, das Feuer war gelöscht. Größerer Schaden konnte durch die ehrenamtlichen Brandbekämpfer verhindert werden.

Am Ende waren drei Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Die Polizei hat nach den Löscharbeiten ihre Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Sievershausen mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Ortsfeuerwehr Arpke mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell