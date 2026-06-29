Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brand in Trafostation - Oststadt kurzzeitig ohne Strom

Offenburg (ots)

Durch den Brand in einer Trafostation des Elektrizitätswerkes kam es in der Oststadt teilweise zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

Die Feuerwehr war nach einem weiteren belastenden Einsatzwochenende mit 27 Einsätzen gegen 02.20 Uhr in den Kleistweg alarmiert worden. Im Traforaum einer Umspannstation war es zu einem Brand gekommen, der die Stromversorgung unterbrach. Atemschutzträger erstickten mit Kohlendioxid die Flammen. Das in einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr in größeren Mengen vorgehaltene Löschgas war bereits in den vergangenen Tagen beim Brand einer ähnlichen Anlage in Weier erfolgreich eingesetzt worden.

Zur Ursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Nach dem kräftezehrenden Gebäudebrand am Vorabend in der Hauptstraße war es der neunte Brand während des Wochenendes. Dabei waren alle Einsatzabteilungen der Offenburger Feuerwehr eingebunden. Beim Trafobrand waren sechs Fahrzeuge mit zwanzig Einsatzkräften über eine Stunde tätig.

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