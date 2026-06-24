Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Grasflächenbrand am Kinzigdamm - Trockenheit und Hitze fordern ihren Tribut

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Offenburg (ots)

Am Dienstag gegen 18.20 Uhr brannte eine größere Grasfläche am Kinzigdamm auf der Höhe der Fußgängerbrücke zur Heinrich-Hertz-Straße. Eine deutlich sichtbare Rauchwolke wies der Feuerwehr schon früh den Weg zum Einsatzort. Das Feuer hatte etwa 100 qm Wiese erfasst und fraß sich stetig zur Dammkrone hoch und dort entlang.

Die Feuerwehr nahm zwei Löschrohre vor und konnte die Flammen mit dem Wasservorrat aus zwei Löschfahrzeugen schnell in den Griff bekommen. Dennoch war die Arbeit für die zehn Einsatzkräfte bei über 35 Grad Lufttemperatur äußerst mühsam und kräftezehrend.

In diesem Zusammenhang ersucht die Feuerwehr eindringlich darum, die Verbote zu den derzeitig sehr hohen Waldbrandgefahren- und Graslandfeuerindizes der Stufe 4, von fünf möglichen Stufen, unbedingt zu beachten. Insbesondere die Unachtsamkeit im Umgang mit Feuer, durch Wegwerfen von Zigaretten, Befahren von Grasflächen mit Fahrzeugen, Wegwerfen von Glasflaschen oder Abbrennen von Unkraut sind hochgefährliche Zündquellen.

Beim Vegetationsbrand am Kinzigdamm war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und mehr als 6000 Litern Löschwasser eine gute Stunde vor Ort.

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