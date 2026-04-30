Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Feuerwehrverbunden bis ins hohe Alter

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Offenburg / Ortenaukreis (ots)

Die Feuerwehr ist eine große und in vielen Fällen lebenslang währende Gemeinschaft. Insbesondere die Alterskameraden leben diese Verbundenheit.

Deren Leiter, die Obmänner, trafen sich zur großen Dienstversammlung auf der Feuerwache Offenburg. Der "Hausherr", Feuerwehrkommandant Nils Schulze, begrüßte die 74 altgedienten Feuerwehrsenioren mit den launigen Worten "Willkommen zur Kommandantendienstbesprechung der Alterskameraden des Ortenaukreises" und freute sich gemeinsam mit Kreisobmann Klemens Leistler, dem Stellvertreter Helmut Humpert und Jan Streibelt, der in Vertretung des Vorsitzenden Michael Dietrich der Veranstaltung beiwohnte, über das große Interesse und eine fast vollzählige Anwesenheit.

In der Veranstaltung, die insbesondere der Begegnung und dem gemeinsamen Austausch dient, wurden die Kameradin und die Kameraden aus der Ortenau auch über geplante Aktivitäten des Feuerwehrverbandes informiert. Aber auch ernste Themen, wie z.B. der immer wieder gemeldete Mailmissbrauch von Dritten in betrügerischer Absicht, gerade gegenüber Menschen im lebensälteren Jahren, wurde diskutiert. Auch hier ist die Feuerwehr eine große Gemeinschaft, die aufeinander achtet und miteinander verbunden ist, so dass die Referenten darauf insbesondere aufmerksam machten, mit eingehenden Informationen sorgfältig und zurückhaltend umzugehen und anboten, bei seltsamen Kontakten lieber über bekannte und vertraute Wege Rücksprache mit dem augenscheinlichen Adressaten zu halten.

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