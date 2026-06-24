Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Stausee ohne See - Beeindruckende Erlebnisse für Offenburger Feuerwehrkameraden

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Offenburg (ots)

Einen Ausflug mit markanten Eindrücken unternahmen 54 Alterskameraden der FEUERWEHR OFFENBURG mit ihren Partnerinnen unter Führung ihrer Obmannschaft Helmut Humpert und Reinhard Schroff. Ein Reisebus brachte die Gruppe zunächst zur derzeit sehr populären Schwarzenbach-Talsperre bei Forbach.

Durch die umfangreichen Baumaßnahmen an der Talsperre, mit Trockenlegung des Stausees, Sanierung des Sperrbauwerkes und Schaffung naturnaher Uferbereiche bieten sich nicht nur beeindruckende Bilder, sondern zeigen seltene Details der Funktion einer Talsperre. Nur alle 30 bis 40 Jahre bekommt man solche Bilder zu sehen.

Was für die Sicherheit der Baustelle und die dort tätigen Handwerker erforderlich ist, welche Risiken ein unbefugtes Betreten der abgelassenen Talsperre birgt und welche Vorbereitungen die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr getroffen hat, erfuhren die Gäste während einer Besichtigung des Forbacher Feuerwehrhauses. Abteilungskommandant Mark Finkbeiner sowie der Stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Dußmann ließen bei ihrer Präsentation dabei keine Fragen unbeantwortet. Die Gruppe erlebte auch hier, dass kameradschaftlich geprägte interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren bei industriellen Großprojekten unabdingbar ist und große Anstrengungen mit sich bringt. Jedoch gibt die Zusammenarbeit auch große gemeinschaftliche und nachhaltig wirkende Kapazitäten frei.

Die Sanierung der Talsperre und der Bau eines neuen und erweiterten Pumpspeicherkraftwerkes sind die großen Antworten zur Sicherstellung des steigenden Energiebedarfs unserer Zeit.

Noch beeindruckt von der Superlative des Projektes, fuhr die Gruppe entlang der Murg flussaufwärts. Quasi als Konterpart zum Feuerwehrthema ging es mit dem größten bebauten Marktplatz Deutschlands und seiner bekannten Arkaden zum Stadtbummel nach Freudenstadt, bevor die Reise zurück ins Badische führte.

Abwechslungsreiche Veranstaltungen mit nachhaltigen Eindrücken sind Steckenpferde der Führungscrew der Offenburger Alterskameraden. Sie werden immer wieder mit reger Teilnahme und aktiver Mitwirkung beantwortet und geben den organisierenden Kameraden ein gutes Gefühl für neue Ideen.

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