Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Aktionstag der Feuerwehr Tönisvorst - Löschzug St. Tönis

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Tönisvorst (ots)

Am 11.07.2026 öffnet der Löschzug St. Tönis der Feuerwehr Tönisvorst ab 10:30 Uhr wieder seine Tore an der Mühlenstraße für alle interessierten Besucherinnen und Besucher.

Freut euch auf eine spannende Fahrzeugausstellung und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. An verschiedenen Feuerwehrstationen können Kinder spielerisch mitmachen und dabei die Urkunde zum "Kinderbrandmeister" erwerben. So lernen sie die Aufgaben der Feuerwehr auf kindgerechte und unterhaltsame Weise kennen. Unterstützt werden die Stationen durch die Johanniter-Unfall-Hilfe und das THW Viersen.

Ein besonderes Highlight sind die Einsatzübungen, die die Einsatzkräfte des Löschzugs sowie die Jugendfeuerwehr im Laufe des Tages vorführen. Hier gibt es spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Mit Leckereien vom Grill und einem vielfältigen Kuchenbuffet ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kommt gerne vorbei - wir freuen uns auf euch und einen schönen gemeinsamen Tag!

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