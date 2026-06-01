Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Erlebnisreiches Pfingstwochenende der Jugendfeuerwehr Tönisvorst in Duisburg

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende, vom 23.05.26 bis zum 25.05.26, unternahm die Jugendfeuerwehr einen abwechslungsreichen Ausflug in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Nach dem Treffen am Samstagmorgen und der gemeinsamen Anreise bezogen die Jugendlichen zunächst ihre Unterkunft in der Jugendherberge, bevor es nach dem Mittagessen direkt zum ersten Highlight ging. Am Nachmittag stand ein Besuch der Feuerwache 6 in Duisburg auf dem Programm. In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erhielten die Jugendlichen spannende Einblicke in den Feuerwehralltag. Neben der Fahrzeughalle wurden unter anderem die Ersatzleitstelle, die Armaturen- und Feuerlöscherwerkstatt sowie die Schlafräume besichtigt. Zusätzlich kam das Rettungsboot von der Wache 1 zu Besuch und rundete den abwechslungsreichen Einblick in die Technik und Organisation der Feuerwehr ab. Nach etwas freier Zeit und dem gemeinsamen Abendessen klang der erste Tag bei einem geselligen Abend im Landschaftspark aus.

Der Sonntag startete mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor die Jugendlichen bei einer Fotocallenge ihre Kreativität unter Beweis stellen konnten. Gesucht wurden unter anderem das beste Industriefoto sowie das beste Feuerwehrmotiv. Die Gewinner dürfen als besondere Anerkennung einen eigenen Dienst planen. Parallel dazu wurden Snacks vorbereitet, die anschließend gemeinsam genossen wurden. Am Nachmittag stand Teambuilding im Fokus. Beim Klettern, kombiniert mit Knotenkunde und Sicherungstechniken, stellten sich viele Teilnehmer persönlichen Herausforderungen. Einige wuchsen über sich hinaus, während andere sich Schritt für Schritt an neue Höhen herantasteten - ein eindrucksvolles Beispiel für Teamgeist und gegenseitige Unterstützung. Nach einer kurzen Erholungsphase wurde der Abend mit einem gemeinsamen Grillen fortgesetzt. Den Abschluss bildete ein Lagerfeuer mit Stockbrot, das zugleich mit einer kleinen praxisnahen Fortbildung zum Thema Verbrennungsabläufe verbunden wurde.

Am Montag hieß es schließlich Abschied nehmen. Nach dem Frühstück und dem Räumen der Zimmer stand noch eine Hüttenführung auf dem Programm, bei der unter anderem der Umgang mit Kohlebrand erläutert wurde. Anschließend erfolgte eine gemeinsame Feedbackrunde, bevor die Gruppe die Heimreise antrat und am frühen Nachmittag wohlbehalten zurückkehrte.

Der Ausflug bot den Jugendlichen nicht nur spannende Einblicke in die Feuerwehrarbeit, sondern stärkte vor allem den Teamzusammenhalt und die Kameradschaft. Auch auf diesem Wege gilt ein großer Dank den Organisatoren und den Ausbildern, die diesen Ausflug möglich gemacht haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell