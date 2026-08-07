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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Korrektur Orte vertauscht: Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus Brilon gegen 15:30 Uhr auf der Pyrmonter Straße unterwegs, als ein 92-jähriger Autofahrer aus Steinheim von der Reelkirchener Straße nach links abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 27-Jährige über das Auto geschleudert wurde. Der Mann aus Brilon wurde schwer verletzt. Der Autofahrer und ein Zeuge leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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