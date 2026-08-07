Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Glashütte. Von Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (06.08.2026) kam eine 23-jährige Autofahrerin von der Schiederstraße ab und wurde leicht verletzt. Sie war in Fahrrichtung Schieder unterwegs, als sie gegen 13:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anschließend schlitterte ihr Ford Fiesta einen Abhang herunter und landete auf einem Feld. Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht werden, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5200 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell