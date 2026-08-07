Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Graffiti an Garage und Sporthalle.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen (04.-06.08.2026) beschmierten Unbekannte eine Garage in der Fasanenstraße mit Graffiti. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (05.-06.08.2026) wurde eine Sporthalle in der Straße Jahnplatz mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

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