Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer beim Einparken übersehen

Jena (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 7:30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Verkehrsteilnehmer die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Innenstadt. Der Fahrer eines Pkw beabsichtigte, vorwärts in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei übersah er den an ihm vorbeifahrenden Radfahrer. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und musst medizinisch versorgt werden. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell