POL-LIP: Lügde. Einbruch in Doppelhaushälfte.
Lippe (ots)
Unbekannte drangen zwischen Freitag und Sonntag (31.-02.08.2026) über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte an der Schlesier Straße ein. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und ein Smartphone. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05231) 6090.
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