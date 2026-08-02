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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Horn-Bad Meinberg. Vermisster Mann - Öffentlichkeitsfahndung erledigt.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (31.07.2026) wurde ein 64-jähriger Mann aus Detmold als vermisst gemeldet. Es wurde öffentlich nach dem Mann gesucht.

Am Sonntagnachmittag (02.08.2026) wurde der Vermisste im Bereich der B1 bei Vahlhausen in seinem verunfallten Honda verstorben aufgefunden. Das Fahrzeug lag in einem von der B1 nicht einsehbaren Feld. Die Angehörigen wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Die Polizei Lippe bedankt sich bei allen Medienvertretenden und bei der Bevölkerung für die Unterstützung. Zugleich werden alle gebeten, veröffentlichte personenbezogene Daten sowie Fotos des Mannes zu löschen.

Die B1 war zeitweise vollständig gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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