Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(MR) Detmold-Innenstadt. Der 42-jährige Unfallbeteiligte aus Detmold befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Paulinenstraße in Detmold. Im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges an der Bahnhofstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 70-jährigen Detmolderin, welche mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in Richtung Hermannstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß zog sich die Detmolderin leichte Verletzungen zu. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden beschädigt.

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