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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Graffiti - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Lippe (ots)

(MR) Lage-Wissentrup.In der Nacht vom 01.08.26 auf den 02.08.26 konnte die zuständige Polizei der Polizeiwache Lage während ihrer Streife durch den Bereich Wissentrup ein mit pinkem Graffiti gesprühtes, ca. 2 x 2 Meter großes, Hakenkreuz auf der Bielefelder Straße / Billinghauser Straße feststellen. Zudem wurden in unmittelbarer Nähe an zwei verschiedenen Bushaltestellenhäuschen ebenfalls pinke Graffitis festgestellt, die eine entsprechende Einstellung der Tatverdächtigen deutlich machen. Die Sachbeschädigungen wurden durch die eingesetzten Beamten unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz in Bielefeld wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Detmold unter 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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