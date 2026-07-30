Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. LKW-Anhänger rollt los - Mann verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (29.07.2026) wurde ein 61-jähriger Mann schwer verletzt, weil ein LKW-Anhänger ins Rollen geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann auf einem Parkplatz in der Ulmenallee den Anhänger befestigen wollen und dafür hinter dem LKW abgestellt. Vermutlich war die Handbremse nicht angezogen und der Anhänger rollte auf dem abschüssigen Gelände los. Wie sich der 61-Jährige genau verletzte, ist noch nicht bekannt. Der Anhänger beschädigte einen geparkten Pkw und landete an einem Baum.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt über 35 000 Euro. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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