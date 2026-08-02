POL-LIP: Detmold - PKW Aufbruch
Lippe (ots)
(MR) Detmold - Spork -Eichholz. Am 01.08.2026 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in einen PKW in Detmold, Ortsteil Spork-Eichholz in der Volkhausenstraße. Der unbekannte Täter zerstörte dabei die Scheiben eines geparkten, blauen Mazda einer 23-jährigen Detmolderin und entwendete aus dem Fahrzeuginneren die Sporttasche samt Inhalt. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Detmold unter 05231-6090.
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