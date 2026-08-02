POL-LIP: Detmold - PKW Aufbruch

Lippe (ots) - Am Mittwochmittag (29.07.2026) wurde ein 61-jähriger Mann schwer verletzt, weil ein LKW-Anhänger ins Rollen geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann auf einem Parkplatz in der Ulmenallee den Anhänger befestigen wollen und dafür hinter dem LKW abgestellt. Vermutlich war die Handbremse nicht angezogen und der Anhänger rollte auf dem abschüssigen Gelände los. Wie sich der 61-Jährige genau ...

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