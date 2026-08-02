PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - PKW Aufbruch

Lippe (ots)

(MR) Detmold - Spork -Eichholz. Am 01.08.2026 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in einen PKW in Detmold, Ortsteil Spork-Eichholz in der Volkhausenstraße. Der unbekannte Täter zerstörte dabei die Scheiben eines geparkten, blauen Mazda einer 23-jährigen Detmolderin und entwendete aus dem Fahrzeuginneren die Sporttasche samt Inhalt. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Detmold unter 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 16:19

    POL-LIP: Kreis Lippe / Detmold. Vermisster Mann - Öffentlichkeitsfahndung.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (31.07.2026) wurde ein 64-jähriger Mann aus Detmold als vermisst gemeldet, der zuletzt am Freitagmorgen in der Straße "Auf der Helle" gesehen wurde. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sowie vorliegender Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 14:11

    POL-LIP: Blomberg. LKW-Anhänger rollt los - Mann verletzt.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmittag (29.07.2026) wurde ein 61-jähriger Mann schwer verletzt, weil ein LKW-Anhänger ins Rollen geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann auf einem Parkplatz in der Ulmenallee den Anhänger befestigen wollen und dafür hinter dem LKW abgestellt. Vermutlich war die Handbremse nicht angezogen und der Anhänger rollte auf dem abschüssigen Gelände los. Wie sich der 61-Jährige genau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren