Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe

Detmold. Vermisster Mann - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (31.07.2026) wurde ein 64-jähriger Mann aus Detmold als vermisst gemeldet, der zuletzt am Freitagmorgen in der Straße "Auf der Helle" gesehen wurde. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sowie vorliegender Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - Alter: 64 Jahre - Körperhöhe: ca. 1,83 m - Gewicht: 80 kg - Statur: leicht untersetzt - Haare/Bart: kurze graue Haare, Bart - Bekleidung: unbekannt (vermutlich Jeansbekleidung)

Er ist vermutlich mit einem schwarzen Honda mit dem Kennzeichen LIP-QN629 in unbekannte Richtung unterwegs. Ein Foto des Vermissten wird im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/211677

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei Lippe unter (05231) 6090 entgegen.

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