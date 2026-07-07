Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schreck mit Folgen

Lahr (ots)

Ein 66 Jahre alter Autofahrer soll sich am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr beim Befahren der Bismarckstraße in Richtung der Geroldsecker Vorstadt auf Höhe der Kreuzung aufgrund eines vor ihm stehenden Fahrzeugs nach eigenen Angaben so erschreckt haben, dass er sein Lenkrad nach links gerissen habe und in der Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt sei. Durch die Kollision fielen Teile der Straßenlaterne auf einen an der Ampel stehenden Pkw einer 51-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Mercedes des Mittsechzigers entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden des BMW der Frau beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/lb

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