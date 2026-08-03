POL-LIP: Kalletal - Erder. Versuchter Einbruch in Garage.

Lippe (ots) - Eine ältere Frau aus Oerlinghausen übergab am Freitagnachmittag (31.07.2026, 16:45 Uhr) an ihrer Haustür in der Oststraße nach einem Schockanruf Schmuck an eine unbekannte männliche Person. Zuvor hatte sich ein Anrufer als Arzt ausgegeben und behauptet, der Sohn der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Abholer wird als etwa 1,65 ...

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