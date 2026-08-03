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Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Erder. Versuchter Einbruch in Garage.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (01./02.08.2026) das Garagentor eines Zweifamilienhauses an der Straße Auf der Rott. Ob die Täter in die Garage gelangten, ist unklar; Beute wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht gemacht. Verdächtige Wahrnehmungen können Sie telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 richten: (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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