Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Brand in leerstehendem Gebäude.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (27.07.2026 um 3:45 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Herforder Straße gerufen. Eine Zeugin war von dem Rauchgeruch wachgeworden und dem Qualm draußen nachgegangen. Dabei entdeckte sie, dass es in einem leerstehenden Einfamilienhaus brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bevor ein Gebäudeschaden entstehen konnte. Die Brandursache ist bislang unklar, ein Fremdverschulden ist nicht ausgeschlossen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen in dem Zusammenhang machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05231 690 beim Kriminalkommissariat 1.

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