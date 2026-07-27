POL-LIP: Lemgo-Brake. Sachbeschädigung durch Graffiti.
Lippe (ots)
Unbekannte beschmierten die Turnhalle, Spielgeräte und das Schulgebäude der Grundschule in der Straße Güldene Mine zwischen dem 17. und 20. Juli 2026 mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.
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