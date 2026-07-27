PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Sachbeschädigung durch Graffiti.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten die Turnhalle, Spielgeräte und das Schulgebäude der Grundschule in der Straße Güldene Mine zwischen dem 17. und 20. Juli 2026 mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 12:31

    POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Motorradfahrer schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (25.07.2026) wurde ein 22-Jähriger bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr er als Letzter einer Dreiergruppe gegen 18:45 Uhr auf der Hohensonner Straße Richtung Alverdissen, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Seine Begleiter kümmerten sich um ihn und wählten den Notruf. ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:28

    POL-LIP: Detmold. Polizei sucht VW Tiguan Fahrer als Zeugen nach riskantem Überholmanöver.

    Lippe (ots) - Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Lemgoer Straße sucht die Polizei den Fahrer eines entgegenkommenden VW Tiguan älteren Baujahrs sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwochabend (22.05.2026, 22:20 Uhr) befuhr eine Zeugin die Lemgoer Straße aus Detmold kommend in Richtung Lemgo. Dabei überholte ein Audi A3 das Fahrzeug der ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:42

    POL-LIP: (MK) Kalletal-Langenholzhausen. Strohballen brennen.

    Lippe (ots) - In Langenholzhausen brannten am frühen Samstagabend ca. 2000 Strohballen, die an der Niedernfeldstraße zu einem Strohlager aufgestapelt waren. Die Feuerwehr Kalletal sowie umliegende Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Aufgrund der Rauchbelästigung informierte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren