Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Bad Fallingbostel: Unfall; Neuenkirchen/Grauen: Diebstahl; Bispingen: Unfall; Walsrode: Zeugen gesucht nach Sturz

Heidekreis (ots)

23.07.2026 / Auffahrunfall auf der A 7 - Fünf Leichtverletzte

A 7/Bad Fallingbostel: Bei einem Auffahrunfall auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Donnerstagnachmittag gegen 15:10 Uhr fünf Personen leicht verletzt worden. In Höhe des Parkplatzes Dorfmark musste ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 35-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 35-Jährige sowie die vier Insassen des vorausfahrenden Pkw, darunter zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

23.07.2026 / Dieseldiebstahl auf Betriebsgelände

Neuenkirchen/Grauen: Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände eines Kieswerks an der Teweler Straße. Anschließend entwendeten sie zwei 12-Volt-Batterien sowie rund 300 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05195-933970 entgegen.

23.07.2026 / Vorfahrt missachtet - Auto überschlägt sich

Bispingen: Eine 73-jährige Autofahrerin übersah am Donnerstagnachmittag im Kreuzungsbereich der K 6 und der Druhwaldstraße eine vorfahrtsberechtigte 60-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Auto der 60-Jährigen überschlug. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

13.07.2026 / Nach Pedelec-Sturz: Unbekannte Zeugen gesucht

Walsrode: Bereits am 13.07.2026 kam ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 21:30 Uhr in der Quintusstraße in Walsrode zu Fall und verletzte sich dabei. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun zwei bislang unbekannte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese hatten nach dem Sturz einen vorbeifahrenden Rettungswagen zum Anhalten bewegt und waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Hinweise zu den beiden Zeugen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

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