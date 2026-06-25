Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Ehepaar erhält Schockanruf und übergibt Bargeld an Betrüger - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag (22.06.2026) führte ein Schockanruf von falschen Polizeibeamten dazu, dass ein Ehepaar aus Leopoldshöhe Geld an die Betrüger übergab. Das Senioren-Paar wurde telefonisch von einem angeblichen Beamten der Kriminalpolizei kontaktiert: Dieser behauptete, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution nötig wäre, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Das Ehepaar ging - im Glauben ihrer Tochter zu helfen - auf die Forderung ein und übergab gegen 14 Uhr im Gustav-Heinemann-Weg eine niedrige 5-stellige Summe Bargeld an die Betrüger. Der "Abholer" kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, schwarze Haare, bekleidet mit langer schwarzer Kleidung. Er entfernte sich nach der Übergabe zu Fuß in Richtung Heinrich-Lübke-Weg. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Straße geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten. Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

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