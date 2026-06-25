PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Ehepaar erhält Schockanruf und übergibt Bargeld an Betrüger - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag (22.06.2026) führte ein Schockanruf von falschen Polizeibeamten dazu, dass ein Ehepaar aus Leopoldshöhe Geld an die Betrüger übergab. Das Senioren-Paar wurde telefonisch von einem angeblichen Beamten der Kriminalpolizei kontaktiert: Dieser behauptete, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution nötig wäre, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Das Ehepaar ging - im Glauben ihrer Tochter zu helfen - auf die Forderung ein und übergab gegen 14 Uhr im Gustav-Heinemann-Weg eine niedrige 5-stellige Summe Bargeld an die Betrüger. Der "Abholer" kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, schwarze Haare, bekleidet mit langer schwarzer Kleidung. Er entfernte sich nach der Übergabe zu Fuß in Richtung Heinrich-Lübke-Weg. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Straße geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten. Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 10:51

    POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

    Lippe (ots) - Am 11.04.2026 entwendete ein bislang Unbekannter in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße hochpreisige Markenwaren und übergab sie an eine weitere Person. Beide Tatverdächtigen verließen das Geschäft mit der Ware, ohne diese zu bezahlen. Einer der Männer konnte dabei videografiert werden. Ein Foto von ihm wird nun auf richterlichen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:49

    POL-LIP: Blomberg. Mehrere Bäume in der Pappelallee beschädigt - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - In der Pappelallee sind im Zeitraum 16. - 19.06.2026 diverse Bäume der Straße entlang durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Es wurden Äste abgebrochen, Bäume entwurzelt oder abgesägt. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen zu dieser Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Straße bemerkt hat, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren