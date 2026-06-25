PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Junger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer flüchtet.

Lippe (ots)

In der Straße Am Rosenhagen kam es am Dienstagabend (23.06.2026) gegen 21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 16-Jähriger aus Leopoldshöhe bog mit seinem E-Scooter nach rechts in die Bergstraße ab. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit einem Auto, das aus der Bergstraße kam und ihn augenscheinlich übersehen hatte. Der 16-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Autofahrer hupte, hielt kurz an und flüchtete dann jedoch von der Unfallörtlichkeit in Richtung Lagesche Straße. Der Jugendliche suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Der flüchtige Fahrer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und eine Brille sowie ein Cappy getragen haben. Bei dem Unfallwagen handelt es sich vermutlich um einen dunklen SUV (schwarz oder dunkelblau). Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und dem flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 10:51

    POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

    Lippe (ots) - Am 11.04.2026 entwendete ein bislang Unbekannter in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße hochpreisige Markenwaren und übergab sie an eine weitere Person. Beide Tatverdächtigen verließen das Geschäft mit der Ware, ohne diese zu bezahlen. Einer der Männer konnte dabei videografiert werden. Ein Foto von ihm wird nun auf richterlichen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:49

    POL-LIP: Blomberg. Mehrere Bäume in der Pappelallee beschädigt - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - In der Pappelallee sind im Zeitraum 16. - 19.06.2026 diverse Bäume der Straße entlang durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Es wurden Äste abgebrochen, Bäume entwurzelt oder abgesägt. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen zu dieser Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Straße bemerkt hat, ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:48

    POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kita.

    Lippe (ots) - In der Elisabethstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (22./23.06.2026) in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Ob die Einbrecher darüber hinaus weitere Beute gemacht haben, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren