Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Junger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer flüchtet.

Lippe (ots)

In der Straße Am Rosenhagen kam es am Dienstagabend (23.06.2026) gegen 21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 16-Jähriger aus Leopoldshöhe bog mit seinem E-Scooter nach rechts in die Bergstraße ab. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit einem Auto, das aus der Bergstraße kam und ihn augenscheinlich übersehen hatte. Der 16-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Autofahrer hupte, hielt kurz an und flüchtete dann jedoch von der Unfallörtlichkeit in Richtung Lagesche Straße. Der Jugendliche suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Der flüchtige Fahrer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und eine Brille sowie ein Cappy getragen haben. Bei dem Unfallwagen handelt es sich vermutlich um einen dunklen SUV (schwarz oder dunkelblau). Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und dem flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

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