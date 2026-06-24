Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

Lippe (ots)

Am 11.04.2026 entwendete ein bislang Unbekannter in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße hochpreisige Markenwaren und übergab sie an eine weitere Person. Beide Tatverdächtigen verließen das Geschäft mit der Ware, ohne diese zu bezahlen. Einer der Männer konnte dabei videografiert werden. Ein Foto von ihm wird nun auf richterlichen Beschluss im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/207639

Er wird wie folgt beschrieben: blonde Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einer Jeans, hellen Turnschuhen, einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste. Wer Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell