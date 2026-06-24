Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb aus Supermarkt festgenommen.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (22.06.2026) gegen 12.30 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Lageschen Straße von Kunden auf einen Ladendiebstahl aufmerksam gemacht. Sie verfolgte den Ladendieb aus dem Geschäft heraus und forderte ihn auf, seinen Rucksack mit dem Diebesgut zu zeigen. Der Mann verweigerte dies und wollte flüchten, so dass die 57-Jährige nach dem Rucksack griff. In einer Rangelei um den Rucksack wurde die Mitarbeiterin leicht verletzt. Der Ladendieb flüchtete anschließend ohne seinen Rucksack, der gestohlene alkoholische Getränken und Kaffee enthielt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den flüchtigen Tatverdächtigen schließlich in der Wittekindstraße. Der 42-Jährige aus Detmold wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Nach einer Vorführung am Dienstag (23.06.2026) vor einem Haftrichter wurde der 42-Jährige wieder entlassen, da der Tatvorwurf des räuberischen Diebstahls nicht aufrechterhalten werden konnte.

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