POL-LIP: Blomberg. Mehrere Bäume in der Pappelallee beschädigt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (22.06.2026) gegen 12.30 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Lageschen Straße von Kunden auf einen Ladendiebstahl aufmerksam gemacht. Sie verfolgte den Ladendieb aus dem Geschäft heraus und forderte ihn auf, seinen Rucksack mit dem Diebesgut zu zeigen. Der Mann verweigerte dies und wollte flüchten, so dass die 57-Jährige nach dem Rucksack griff. In einer Rangelei um den ...

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