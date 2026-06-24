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Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Mehrere Bäume in der Pappelallee beschädigt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Pappelallee sind im Zeitraum 16. - 19.06.2026 diverse Bäume der Straße entlang durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Es wurden Äste abgebrochen, Bäume entwurzelt oder abgesägt. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen zu dieser Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Straße bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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