POL-LIP: Blomberg. Mehrere Bäume in der Pappelallee beschädigt - Polizei sucht Zeugen.
Lippe (ots)
In der Pappelallee sind im Zeitraum 16. - 19.06.2026 diverse Bäume der Straße entlang durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Es wurden Äste abgebrochen, Bäume entwurzelt oder abgesägt. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen zu dieser Sachbeschädigung: Wer Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Straße bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.
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