POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kita.
Lippe (ots)
In der Elisabethstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (22./23.06.2026) in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Ob die Einbrecher darüber hinaus weitere Beute gemacht haben, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell