PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (382) Fanschal geraubt - Zeugenaufruf

Höchstadt a.d. Aisch (ots)

Sonntagnacht (19.04.2062) raubten Unbekannte den Fanschal eines Mannes in Höchstadt a. d. Aisch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 29-Jährige fuhr mit dem Linienbus 205 nach Höchstadt a. d. Aisch und verließ den Bus gegen 22:00 Uhr an der Haltestelle "Bechhofener Weg (B470)". Zwei der drei Täter waren ebenfalls im Bus und stiegen mit ihm aus. Der 29-jährige Deutsche trug zu diesem Zeitpunkt eine Jacke und einen Schal eines Fußballvereins.

Kurze Zeit später wurde er in der Carl-Benz-Straße von drei Männern angesprochen und aufgefordert, seinen Schal auszuhändigen. Da er sich weigerte, schlugen die Täter auf ihn ein, raubten den Schal und flüchteten.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Personenbeschreibung:

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 175 cm groß, stämmig, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer dunklen Hose und weißen Sneakern.

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 175 cm groß, muskulös, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Übergangsjacke, einem grauen Langarmshirt und einer dunklen Hose.

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Erlangen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden. Gesucht wird insbesondere eine junge Frau, die den Linienbus 205 ebenfalls an der Haltestelle verlassen hat und die Auseinandersetzung beobachtet haben könnte. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 12:00

    POL-MFR: (380) Wohnungsbrand in Schweinau - Eine Person verletzt

    Nürnberg (ots) - Am frühen Montagabend (20.04.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau ein Feuer aus. Ein Mann zog sich hierbei Verletzungen zu. Gegen 17:45 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lochnerstraße ein. Beim Eintreffen mehrerer Streifen ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 21:42

    POL-MFR: (379) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 20.04.2026

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (20.04.2026) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens. Ab etwa 18:45 Uhr sammelten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren