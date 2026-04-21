Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (382) Fanschal geraubt - Zeugenaufruf

Höchstadt a.d. Aisch (ots)

Sonntagnacht (19.04.2062) raubten Unbekannte den Fanschal eines Mannes in Höchstadt a. d. Aisch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 29-Jährige fuhr mit dem Linienbus 205 nach Höchstadt a. d. Aisch und verließ den Bus gegen 22:00 Uhr an der Haltestelle "Bechhofener Weg (B470)". Zwei der drei Täter waren ebenfalls im Bus und stiegen mit ihm aus. Der 29-jährige Deutsche trug zu diesem Zeitpunkt eine Jacke und einen Schal eines Fußballvereins.

Kurze Zeit später wurde er in der Carl-Benz-Straße von drei Männern angesprochen und aufgefordert, seinen Schal auszuhändigen. Da er sich weigerte, schlugen die Täter auf ihn ein, raubten den Schal und flüchteten.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Personenbeschreibung:

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 175 cm groß, stämmig, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer dunklen Hose und weißen Sneakern.

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 175 cm groß, muskulös, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Übergangsjacke, einem grauen Langarmshirt und einer dunklen Hose.

männlich, etwa 18-23 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Erlangen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden. Gesucht wird insbesondere eine junge Frau, die den Linienbus 205 ebenfalls an der Haltestelle verlassen hat und die Auseinandersetzung beobachtet haben könnte. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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