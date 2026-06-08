POL-LIP: Detmold. Einbruch in Doppelhaushälfte.

Lippe (ots) - Am Freitag, 05.06.2026 gegen 11:25 Uhr fuhr ein 84-jähriger Gummersbacher beim Rangieren mit seinem Wohnmobil auf einem Campingplatz gegen ein parkendes Wohnmobil, in dem sich eine 40-jährige Frau aus Vlotho mit ihrer Tochter befand. Das Mädchen blieb unverletzt, die Frau wurde leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Wer sachdienliche ...

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