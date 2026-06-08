POL-LIP: Detmold. Einbruch in Doppelhaushälfte.
Lippe (ots)
Im Joseph-Haydn-Weg sind bislang Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag (03. - 05.06.2026) in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Sie verschafften sich augenscheinlich über ein Fenster Zutritt ins Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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