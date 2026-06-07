Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am Freitag, 05.06.2026 gegen 11:25 Uhr fuhr ein 84-jähriger Gummersbacher beim Rangieren mit seinem Wohnmobil auf einem Campingplatz gegen ein parkendes Wohnmobil, in dem sich eine 40-jährige Frau aus Vlotho mit ihrer Tochter befand. Das Mädchen blieb unverletzt, die Frau wurde leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 bei der Polizei zu melden.

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