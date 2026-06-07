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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen dem 25.05. - 05.06.2026 entwendeten unbekannte Täter aus einem Mercedes Sprinter an der Herforder Straße Werkzeug. Das Firmenfahrzeug war im Tatzeitraum auf dem dortigen Parkplatz abgestellt.

Hinweise nimmt die Kriminialpolizei Lippe unter 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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