Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen dem 25.05. - 05.06.2026 entwendeten unbekannte Täter aus einem Mercedes Sprinter an der Herforder Straße Werkzeug. Das Firmenfahrzeug war im Tatzeitraum auf dem dortigen Parkplatz abgestellt.

Hinweise nimmt die Kriminialpolizei Lippe unter 05231/6090 entgegen.

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