POL-LIP: Lage. Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026 erhielt eine 84-jährige Seniorin am frühen Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Ihre Tochter habe bei einem Unfall eine Frau getötet und würde nur auf Kaution wieder frei kommen. Die Seniorin übergab anschließend an die Betrüger Geld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise dieser Sache oder ungewöhnliche Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, ...

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