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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Im Taschenweg stürzte am Sonntagabend (07.06.2026) gegen 19.40 Uhr eine Radfahrerin. Die 37-Jährige aus Lage war gemeinsam mit ihren Kindern in Richtung Hardissen unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen beim Bremsen die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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