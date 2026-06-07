POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Zwischen dem 26.05. - 06.06.2026 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße und durchsuchten das gesamte Haus. Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause.
Hinweise nimmt die Kriminialpolizei Lippe unter 05231/6090 entgegen.
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