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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 26.05. - 06.06.2026 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße und durchsuchten das gesamte Haus. Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause.

Hinweise nimmt die Kriminialpolizei Lippe unter 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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