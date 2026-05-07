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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jugendlicher bei Verkehrsunfallflucht verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (06.05.2026) wurde ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 7:30 Uhr auf dem Fahrradweg an der Hans-Hinrichs-Straße auf die Kreuzung zur Palaisstraße zu. Kurz bevor der Radfahrer die Kreuzung passieren konnte, fuhr ein schwarzes Auto mit lippischem Kennzeichen nach bisherigen Erkenntnissen von der Palaisstraße über den Fahrradschutzstreifen. Der 17-Jährige bremste, um eine Kollision zu vermeiden, und stürzte. Der nach Zeugenaussagen männliche Fahrer im Auto fuhr einfach weiter in Richtung Hiddesen, ohne sich um den Radler zu kümmern. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Verletzten am Unfallort.

Wer Hinweise auf den am Unfall beteiligten schwarzen Wagen und seinen Fahrer geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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