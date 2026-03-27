Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Straßenverkehrsgefährdung: Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer.

Lippe (ots)

Im Bereich Paulinenstraße/Bielefelder Straße verursachte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) gegen 15.20 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem er zwei weitere Fahrzeuge beschädigte, weil er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß.

Der 24-Jährige bog mit seinem Audi A4 von der Paulinenstraße in die Bielefelder Straße ein und verlor dabei die Kontrolle. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort nacheinander den Audi A1 einer 28-Jährigen und den VW Golf einer 24-Jährigen. Schlussendlich prallte der Detmolder gegen einen Stein neben der Fahrbahn und kam dort mit seinem Wagen zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Bei einem anschließenden Drogenvortest durch die Beamten zeigte sich, dass der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Kokain und Benzodiazepinen stand. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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