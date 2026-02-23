PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendiebe erwischt und vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Zwei Männer aus Georgien wurden am Samstagmittag (21.02.2026) gegen 13 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hoffmannstraße erwischt. Sie entwendeten Männerkleidung im Wert von rund 650 Euro. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei. Die 46- und 37-jährigen Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden wegen schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein Haftrichter ordnete bei einer Vorführung am Sonntag (22.02.2026) die Untersuchungshaft für den 37-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen im Kriminalkommissariat 5 dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 11:22

    POL-LIP: Lage. Handwerker-Bulli aufgebrochen.

    Lippe (ots) - Ein VW Transporter, der im Allensteiner Weg parkte, war zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag (20./21.02.2026) das Ziel von Dieben. Sie schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten den Innenraum nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Fahrer des Autos hatte gut vorgesorgt und sein Werkzeug über Nacht aus dem Bulli entfernt, um einen möglichen Diebstahl zu ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:21

    POL-LIP: Oerlinghausen. Diebstahl eines VW Golf.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 16./17.02.2026 (22 - 8 Uhr) wurde ein schwarzer VW Golf gestohlen, der in der Sennestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Auto war nicht zugelassen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:20

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Hofladen aufgebrochen.

    Lippe (ots) - In der Dahlhauser Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.02.2026) in einen Hofladen eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Laden und entwendeten aus diesem Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

    mehr
