POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendiebe erwischt und vorläufig festgenommen.

Zwei Männer aus Georgien wurden am Samstagmittag (21.02.2026) gegen 13 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hoffmannstraße erwischt. Sie entwendeten Männerkleidung im Wert von rund 650 Euro. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei. Die 46- und 37-jährigen Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden wegen schweren Diebstahls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein Haftrichter ordnete bei einer Vorführung am Sonntag (22.02.2026) die Untersuchungshaft für den 37-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen im Kriminalkommissariat 5 dauern an.

