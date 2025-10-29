PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Klappfahrrad auf Friedhof gefunden - Polizei sucht Eigentümer.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (07.10.2025) fand ein Bürger auf dem städtischen Friedhof in der Konsul-Wolff-Straße ein Klappfahrrad der Marke Yachting in Silber. Das Fahrrad könnte möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Die Polizei stellte das Rad sicher und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Wer Angaben zu dem Klappfahrrad machen kann oder sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

