POL-LIP: Lemgo. Klappfahrrad auf Friedhof gefunden - Polizei sucht Eigentümer.

Am Dienstagvormittag (07.10.2025) fand ein Bürger auf dem städtischen Friedhof in der Konsul-Wolff-Straße ein Klappfahrrad der Marke Yachting in Silber. Das Fahrrad könnte möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Die Polizei stellte das Rad sicher und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Wer Angaben zu dem Klappfahrrad machen kann oder sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

