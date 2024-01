Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Brand eines Einfamilienhauses.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.01.2024) gegen 16.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand eines Einfamilienhauses in die Straße Feldberg im Ortsteil Kohlstädt gerufen. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und wählte den Notruf. In dem Haus, welches eigentlich unbewohnt ist, hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes drei Personen auf. Sie alle blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Warum sich der 36-jährige Mann und die zwei Frauen (35 und 44 Jahre) in dem Gebäude aufhielten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Um sicher ausschließen zu können, dass sich keine weiteren Personen im Wohnhaus befinden, wurden sämtliche Räumlichkeiten sorgfältig durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsucht. Zwei Feuerwehrmänner erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund von immenser Rauchentwicklung wurden Anwohner im Bereich des Brandortes gebeten, vorsichtshalber ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Haupt-Löscharbeiten der Feuerwehr wurden gegen 19 Uhr beendet. Die Bekämpfung von Glutnestern dauert weiter an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell