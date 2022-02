Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnhausbrand - Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Lippe (ots)

Sonntagabend (13. Februar 2022) wurden die Rettungskräfte gegen 20:15 Uhr zu dem Brand eines Wohnhauses in die Eggestraße alarmiert. Die acht Personen, die sich zu der Zeit in dem Haus aufgehalten haben, konnten es rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Gebäude brannte aus, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell