Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer nach Unfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Ein 27-jähriger Radfahrer aus Horn-Bad Meinberg wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen zwischen 00.30 und 01.25 Uhr auf der Hans-Hinrichs-Straße verletzt. Der Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec die Hans-Hinrichs-Straße in Richtung Hiddesen. Nach seinen Angaben fuhr unvermittelt ein weißer Kleinwagen vom rechten Fahrbahnrand an und touchierte ihn an der rechten Seite, so dass er nach links kippte und auf die Fahrbahn stürzte. Nachdem der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, rappelte sich der Gestürzte ebenfalls wieder auf und setzte seine Fahrt trotz erheblicher Gesichtsverletzungen fort. In der Höhe des Bollweges wurde er von einem Freund angetroffen, der einen Rettungswagen verständigte, mit dem er zur stationären Aufnahme dem Klinikum in Detmold zugeführt wurde. Da der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt des Radfahrers, dem flüchtigen Pkw und der genauen Unfallstelle, die bislang noch nicht gefunden werden konnte, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

