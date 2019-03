Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - 2 Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Lippe (ots)

(LW) Am 30.03.19 um 19:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger Detmolder mit seinem VW Passat die B66 (Bielefelder Straße) in Richtung Bielefeld. In Höhe der Aral Tankstelle verlangsamte er seine Geschwindigkeit um nach links in die Bergstraße einzubiegen. Der 40-jährige Oerlinghauser hinter ihm übersah dies und fuhr mit seinem Mercedes C200 ungebremst auf. Die 45jährige Beifahrerin des Auffahrenden wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Oerlinghausen konnte sie aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde ins Klinikum Detmold verbracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des VW Passat wurde mit Schmerzen im Nackenbereich schwer verletzt in ein Bielefelder Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die B66 war im Bereich der Bergstraße während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

