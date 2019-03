Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Erneut Einbruch in Kiosk

Lippe (ots)

(KL)Erneut wurde in Bad Salzuflen nachts ein Kiosk aufgebrochen und zahlreiche Zigaretten und Spirituosen entwendet.

Der 31-jährige Inhaber des Kiosks in der Osterstraße meldete der Polizei am Donnerstagmorgen, 28.03.2019, dass mehrere Täter nachts gegen 02:30 Uhr in sein Geschäft eingebrochen seien. Nachdem die Einbrecher die Eingangstür aufgehebelt hatten, räumten sie die Verkaufsregale und die Kasse leer. Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 05222-98180 entgegen.

