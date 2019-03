Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Nach Unfall abgehauen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Opel die Nordstraße in Richtung Horn. Zwischen dem Hessenring und der Wilberger Straße fuhr plötzlich ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf die Straße und prallte gegen den vorderen Kotflügel des Opels. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr gleich weiter in Richtung der Wilberger Straße. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug, bei dem es sich um einen SUV handeln könnte, nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell