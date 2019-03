Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher wurde überrascht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen meldete eine Detmolderin, dass sie am Mittwochabend einen Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht habe. Der Unbekannte war gegen 18:55 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Auguststraße eingestiegen. Von Geräuschen erschreckt sah die 64-jährige Wohnungsinhabern im Wohnzimmer nach und überraschte den Eindringling. Dieser flüchtete umgehen durch die Terrassentür, durch die er auch eingebrochen war. Der Mann war dunkel gekleidet. Hinweise dazu oder Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090 an die Kripo.

