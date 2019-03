Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gaststätteneinbruch.

Lippe (ots)

Am Donnerstag, zwischen Mitternacht und 8 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Gaststätte in der "Lange Straße" ein. Die Täter brachen mehrere Türen sowie einen Zigarettenautomaten auf. Über die Höhe bzw. Anzahl des Diebesguts können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

