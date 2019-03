Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Drei Personen schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am (heutigen) Donnerstagmorgen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Barntrup mit einem Kia die Grießemer Straße aus Richtung Barntrup kommend in Fahrtrichtung Hameln. Gegen 10 Uhr überholte er einen vor ihm fahrenden Klein-LKW. Innerhalb der folgenden, langgezogenen Rechtskurve schleuderte der Kia auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort prallte er mit der Beifahrerseite gegen den entgegenkommenden VW einer 25-jährigen Frau aus Emmertal. Während sich der VW auf der Straße um ca. 180 Grad drehte, schleuderte der Kia in den angrenzenden Straßengraben. Der 22-Jährige sowie sein 28-jähriger Beifahrer wurden in dem Kia eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der 28-Jährige wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrzeuge wurden total zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Grießemer Straße (B1) wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zeugen des Unfall bzw. Verkehrsteilnehmer, die Angaben über die Fahrweise des Kia-Fahrers (an dem PKW waren rote Kennzeichen angebracht) vor dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

