Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe in der Wohnung.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, zirka 5 Uhr, drangen Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bielefelder Straße ein. Die Täter stahlen ein Laptop, ein Tablet sowie eine Sporttasche. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

