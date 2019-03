Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter gingen zweimal leer aus.

Lippe (ots)

Die Polizei Bad Salzuflen hatte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen zwei Fälle von Autoaufbrüchen zu verzeichnen. In beiden Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug, fanden aber kein Diebesgut. In der Schießhofstraße suchten sie sich einen roten Nissan Micra aus. In der Hindenburgstraße war ein grauer VW Polo das Objekt der Begierde. Hinweise zu beiden Taten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

